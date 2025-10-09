Балканский циклон принесёт сильные дожди и грозы на юг России до конца недели

На юге России до конца недели продлится сильнейшая непогода из-за активного балканского циклона «Барбара». Он принесёт дожди и грозы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Циклон «Барбара» до конца недели обрушит на юг нашей страны экстремальные ливни. В зоне дождей, связанных с этим вторжением, окажется территория от истоков Волги до отрогов Кавказа, но в полной мере стихия проявит себя на юге Русской равнины», — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что сильные осадки затронут обширные территории — от истоков Волги до Кавказских отрогов. Наибольшая интенсивность дождей ожидается в южной части Русской равнины, особенно в Приазовье и на Черноморском побережье Кубани. В этих районах за сутки выпадет более 20–30 мм осадков.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в Москве будет пасмурно, умеренно тепло и влажно. Это не классическое бабье лето и не пик золотой осени, однако температура воздуха на 3–4 градуса выше обычных значений для этого периода. Ожидаются небольшие дожди на протяжении всей недели, дневная температура составит +10…+15 °C, ночная — +6…+8 °C.