Циклон «Барбара» — выдумка. Но ливни и холода в Москву всё же придут

Циклон «Барбара» придёт в Москву уже завтра, принеся ливни и холода, сообщают СМИ и телеграм-каналы. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала Life.ru, почему «Барбара» — выдумка, но дожди и похолодание в Центральной России всё же будут.

«Циклон с названием «Барбара» — это выдумка зарубежных информационных центров. Всемирная метеорологическая организация не присваивает имена собственные циклонам общего типа — такие имена получают только тропические циклоны. Этот циклонический вихрь действительно есть, и он продолжит движение в нашу сторону, однако называть его так не рекомендуется. Не стоит поддаваться на уловки западных СМИ, которые используют такие имена в коммерческих целях — за определённую плату можно назвать любой циклон любым именем», — говорит Позднякова.

По её словам, это южный циклон, сформировавшийся над Балканами. Он начал хозяйничать в Болгарии и Румынии, вызвав сильные дожди, а вчера пришёл в Молдавию. Сейчас он выходит на территорию Крыма, где ожидаются неблагоприятные погодные условия. Атмосферные фронты этого циклона, продвигаясь вглубь России, будут оказывать влияние на погоду не только на юге, но и на всей европейской части страны, в том числе в Москве и Подмосковье.

Уже вечером 10 октября мы почувствуем его воздействие: начнётся дождь. При этом всё равно будет относительно тепло — около +9–11 градусов днём. Наибольшее влияние этот циклон окажет в предстоящие дни — в субботу, воскресенье и в понедельник.

«Если в субботу погода ещё будет относительно тёплой, с минимальной температурой около +7–9 градусов и +9–11, то уже в воскресенье ветер начнёт менять направление на западный и северо-западный, а температура начнёт понижаться. В Москве минимальная температура вечером составит примерно +5–7 градусов, а дневная — +8–10 градусов, что приближается к климатической норме», — говорит синоптик.

Самым сложным в погодном плане станет понедельник, 13 октября. В этот день прогнозируются частые дожди и понижение температуры: от +1 ночью до +9 днём. Наступит заметное похолодание по сравнению с нормой. 14 октября температура опустится ещё ниже: ночью около 0 градусов, днём — всего +2–7 градусов.

За все выходные и понедельник может выпасть около 20–25 миллиметров осадков. В первой половине выходных погода будет сырой и относительно тёплой, а затем — более дождливой и прохладной.