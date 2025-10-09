Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 14:43

«Прежней не будет»: Экс-премьер Украины предрёк территориальное будущее страны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Украина никогда не вернет себе границы 1991 года, что является современной реальностью. Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Знаю одно, что Украина прежней не будет никогда. Вот это я знаю определённо. Это реалия, на которую любому украинскому политику нужно становиться и исходить не из того, что вот когда-то что-то было», — ответил он.

Азаров возложил ответственность за территориальные потери на организаторов государственного переворота, указав, что именно их действия спровоцировали конфликт. Отвечая на вопрос о возможном территориальном урегулировании, политик отказался строить конкретные прогнозы относительно будущего статуса отдельных городов, в частности Одессы. Он отметил, что решение этого вопроса зависит от множества различных факторов.

«Несчастный народ»: Орбан рассказал, как Запад обманул Украину
«Несчастный народ»: Орбан рассказал, как Запад обманул Украину

Ранее власти Крыма сочли невозможным мечты главаря киевского режима Владимира Зеленского о возможности возврата к границам 1991 года. Более того, возращение утраченных территорий, а также Крыма так и останутся несбыточными фантазиями.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Николай Азаров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar