Украина никогда не вернет себе границы 1991 года, что является современной реальностью. Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Знаю одно, что Украина прежней не будет никогда. Вот это я знаю определённо. Это реалия, на которую любому украинскому политику нужно становиться и исходить не из того, что вот когда-то что-то было», — ответил он.

Азаров возложил ответственность за территориальные потери на организаторов государственного переворота, указав, что именно их действия спровоцировали конфликт. Отвечая на вопрос о возможном территориальном урегулировании, политик отказался строить конкретные прогнозы относительно будущего статуса отдельных городов, в частности Одессы. Он отметил, что решение этого вопроса зависит от множества различных факторов.

Ранее власти Крыма сочли невозможным мечты главаря киевского режима Владимира Зеленского о возможности возврата к границам 1991 года. Более того, возращение утраченных территорий, а также Крыма так и останутся несбыточными фантазиями.