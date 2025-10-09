Валдайский форум
9 октября, 14:48

В США окрестили политику НАТО «безумием», указав на неподготовленность альянса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Политика НАТО в отношении России демонстрирует явную иррациональность и несёт в себе потенциал эскалации глобальной напряжённости, считают аналитики американского издания The American Conservative. Эксперты подчеркивают критическую неготовность европейского континента к возможному военному противостоянию.

«Эта стратегия, если её вообще можно так назвать, — это безумие. Проблем добавляет то, что континент, который не удосужился подготовиться к вооружённому конфликту и до сих пор надеется на помощь Америки, сейчас пытается напугать Россию началом прямых боевых действий», — пишет издание.

Публикация обращает внимание на нарастающую истерию в западных медиа из-за якобы возможной угрозы, которую активно муссируют европейские и американские политические обозреватели. При этом официальные представители России, включая президента Владимира Путина, неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении европейских государств.

Ранее Life.ru сообщал, что западные страны целенаправленно ведут дело к войне с Россией, рассчитывая извлечь выгоду даже из собственного поражения. На данный момент целью Брюсселя, предположительно, является провокация России на нанесение удара, при этом готовность Европы к обороне отходит на второй план.

