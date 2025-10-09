Почти 400 человек пропали в Петербурге и Ленобласти за сентябрь

Волонтёры отмечают, что многие поисковые операции могли бы быть предотвращены при соблюдении жителями Петербурга и Ленобласти элементарных правил безопасности. В связи с этим, организация активно развивает и продолжает развивать направление профилактики. Показательным стало начало осени: 1 сентября горячая линия отряда получила рекордное количество заявок на проведение профилактических бесед в школах – 300. Это привело к временному приостановлению приёма новых заявок до 16 января. В этот период волонтёры проводили образовательные мероприятия в школах и детских садах. Теперь же, чтобы сделать информацию о личной безопасности ещё более доступной, организация расширила свою деятельность, начав проводить лекции в городских библиотеках, где слушателями могут стать как взрослые, так и дети.