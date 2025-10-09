Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 14:49

Почти 400 человек пропали в Петербурге и Ленобласти за сентябрь

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Минувший сентябрь стал напряжённым месяцем для волонтеров «ЛизаАлерт» в Петербурге и Ленинградской области. За этот период поступило 392 заявления о пропаже людей. Сложность работы объясняется одновременным завершением грибного сезона и началом дачного, что увеличивает количество людей, находящихся в лесах и на природе.

Благодаря усилиям добровольцев, 302 человека были найдены живыми. Однако, к сожалению, 14 человек были обнаружены погибшими, а судьба ещё 10 остаётся неизвестной.

«Первый месяц осени запомнился добровольцам двумя головокружительными поисками. Александр Анатольевич, заплутавший в Тосненском районе, был найден живым на восьмые сутки. А Александр Михайлович провёл в дремучих лесах и болотах Бокситогорского района 16 дней и выжил», — рассказали в поисково-спасательном отряде.

Волонтёры отмечают, что многие поисковые операции могли бы быть предотвращены при соблюдении жителями Петербурга и Ленобласти элементарных правил безопасности. В связи с этим, организация активно развивает и продолжает развивать направление профилактики. Показательным стало начало осени: 1 сентября горячая линия отряда получила рекордное количество заявок на проведение профилактических бесед в школах – 300. Это привело к временному приостановлению приёма новых заявок до 16 января. В этот период волонтёры проводили образовательные мероприятия в школах и детских садах. Теперь же, чтобы сделать информацию о личной безопасности ещё более доступной, организация расширила свою деятельность, начав проводить лекции в городских библиотеках, где слушателями могут стать как взрослые, так и дети.

Собиравший клюкву житель Урала случайно упал в озеро и утонул
Собиравший клюкву житель Урала случайно упал в озеро и утонул

Ранее спасатели показали, как проходят поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае. Неравнодушным добровольцам приходится часами прочёсывать заснеженные территории.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar