Почти 400 человек пропали в Петербурге и Ленобласти за сентябрь
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Минувший сентябрь стал напряжённым месяцем для волонтеров «ЛизаАлерт» в Петербурге и Ленинградской области. За этот период поступило 392 заявления о пропаже людей. Сложность работы объясняется одновременным завершением грибного сезона и началом дачного, что увеличивает количество людей, находящихся в лесах и на природе.
Благодаря усилиям добровольцев, 302 человека были найдены живыми. Однако, к сожалению, 14 человек были обнаружены погибшими, а судьба ещё 10 остаётся неизвестной.
«Первый месяц осени запомнился добровольцам двумя головокружительными поисками. Александр Анатольевич, заплутавший в Тосненском районе, был найден живым на восьмые сутки. А Александр Михайлович провёл в дремучих лесах и болотах Бокситогорского района 16 дней и выжил», — рассказали в поисково-спасательном отряде.
Волонтёры отмечают, что многие поисковые операции могли бы быть предотвращены при соблюдении жителями Петербурга и Ленобласти элементарных правил безопасности. В связи с этим, организация активно развивает и продолжает развивать направление профилактики. Показательным стало начало осени: 1 сентября горячая линия отряда получила рекордное количество заявок на проведение профилактических бесед в школах – 300. Это привело к временному приостановлению приёма новых заявок до 16 января. В этот период волонтёры проводили образовательные мероприятия в школах и детских садах. Теперь же, чтобы сделать информацию о личной безопасности ещё более доступной, организация расширила свою деятельность, начав проводить лекции в городских библиотеках, где слушателями могут стать как взрослые, так и дети.
Ранее спасатели показали, как проходят поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае. Неравнодушным добровольцам приходится часами прочёсывать заснеженные территории.
