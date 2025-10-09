Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 13:29

Спасатели показали, как проходят поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели и волонтёры показали, в каких условиях ведутся поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября на Кутурчинском белогорье. Неравнодушным добровольцам приходится часами прочёсывать заснеженные территории.

Поиски пропавшей семьи Усольцевых. Видео © VK / КГКУ «Спасатель»

На опубликованных кадрах видно, как спасатели преодолевают заснеженные скалы и поваленные деревья, а волонтёры Красного Креста развернули мобильный пункт с зоной отдыха и штабом для координации операций.

Как сообщается, 8 октября специалисты зафиксировали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, последний раз активный в 22:00 28 сентября. Сигнал пришёл с территории в 7 км от посёлка Кутурчин, ранее не обследованной и расположенной за пределами зоны поиска.

Минус пять, снег и тайга: Шансов найти пропавшую семью Усольцевых почти нет
Минус пять, снег и тайга: Шансов найти пропавшую семью Усольцевых почти нет

Ранее Life.ru писал, что спасатели вторую неделю прочёсывают горы Красноярского края в поисках семьи Усольцевых. Уже обследовано более 40 квадратных километров тайги и почти 800 километров лесных дорог. Сотни добровольцев и дроны продолжают искать палатки, костры и личные вещи пропавших.

Всё самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © VK / КГКУ «Спасатель»

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar