Спасатели показали, как проходят поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели и волонтёры показали, в каких условиях ведутся поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября на Кутурчинском белогорье. Неравнодушным добровольцам приходится часами прочёсывать заснеженные территории.

Поиски пропавшей семьи Усольцевых. Видео © VK / КГКУ «Спасатель»

На опубликованных кадрах видно, как спасатели преодолевают заснеженные скалы и поваленные деревья, а волонтёры Красного Креста развернули мобильный пункт с зоной отдыха и штабом для координации операций.

Как сообщается, 8 октября специалисты зафиксировали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, последний раз активный в 22:00 28 сентября. Сигнал пришёл с территории в 7 км от посёлка Кутурчин, ранее не обследованной и расположенной за пределами зоны поиска.

Ранее Life.ru писал, что спасатели вторую неделю прочёсывают горы Красноярского края в поисках семьи Усольцевых. Уже обследовано более 40 квадратных километров тайги и почти 800 километров лесных дорог. Сотни добровольцев и дроны продолжают искать палатки, костры и личные вещи пропавших.