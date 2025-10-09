Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 15:00

Медведев в Пхеньяне поблагодарил КНДР за поддержку СВО

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Пхеньяне, поблагодарил Северную Корею за поддержку российской спецоперации на Украине. Он также заявил об укреплении связей между двумя странами.

«Характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний. Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран», — подчеркнул Медведев.

Политик выразил признательность КНДР за непоколебимую поддержку проводимой СВО. Он также отметил, что российские военнослужащие совместно с корейскими товарищами освобождали Курскую область, и подчеркнул, что этот героический поступок будет навечно запечатлён в памяти.

Ранее сообщалось, что Медведев прибыл в КНДР на 80-летие Трудовой партии Кореи. Сегодня он почтил память советских воинов, возложив венок к монументу Освобождения в Пхеньяне. Замглавы Совбеза также возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Наталья Демьянова
