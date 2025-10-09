Валдайский форум
9 октября, 15:24

Жительница Забайкалья два года получала пенсию умершего дяди

Обложка © Life.ru

Жительница Забайкалья два года продолжала получать пенсию своего умершего дяди. Об этом сообщает издание «Чита онлайн» в Telegram.

В период с октября 2021 года по февраль 2024 года жительница Забайкалья незаконно получала выплаты после смерти своего дяди. Общая сумма полученных средств превысила полмиллиона рублей. Причиной стало сокрытие информации о смерти родственника от Социального фонда.

По факту обнаружения мошенничества действия женщины были расценены как кража с банковского счёта. Суд признал её виновной, обязав выплатить штраф в размере 240 тысяч рублей и возместить всю незаконно полученную сумму.

А ранее Life.ru писал, что в Петербурге задержали женщину, которая помогала мошенникам обманывать пенсионеров. 78-летний мужчина в течение недели передавал деньги курьерам после телефонных звонков от неизвестных, убедивших его в необходимости «сохранения накоплений». Пенсионер лишился 15 млн рублей.

Наталья Демьянова
