Регион
9 октября, 15:59

Учения с подтекстом: Спецназ армии США уличили в подготовке к войне с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bumble Dee

Спецназ армии США активно готовится к потенциальному конфликту с Россией, проводя совместные учения с европейскими союзниками. Об этом сообщает американское издание The National Interest со ссылкой на проведённые летние тренировки.

В ходе двух отдельных учений на территории США и Европы армейские подразделения сотрудничали с польскими и британскими силами специальных операций. Польские манёвры были сосредоточены на отработке методов воздушной мобильности, включая высадку и эвакуацию с использованием вертолётов CH-47 Chinook. Трёхнедельные совместные учения в штабе 10-й группы спецназа в Колорадо завершились отработкой захвата или уничтожения особо важной цели.

«Хотя эти конкретные кульминационные учения напоминали операции, которые американские подразделения специального назначения проводили в Ираке, Сирии и Афганистане, они применимы и в почти равной военной ситуации», – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в США заявили о наличии мощного оружия, которое пока не было передано Украине, но способно нанести серьёзный ущерб при необходимости. При этом окончательное решение о передаче Киеву новых видов вооружений остаётся исключительной прерогативой американского лидера Дональда Трампа.

