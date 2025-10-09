В МИД России поблагодарили Сербию за финансовую гумпомощь Курской области

Сербия предоставила Курской области финансовую и гуманитарную помощь на сумму 472 миллиона рублей. Россия выразила благодарность за эту поддержку, говорится в сообщении МИД РФ.

«8 октября правительство Республики Сербии предоставило Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Россия благодарит Сербию за проявленное внимание и готовность помочь, а также за заботу о российских гражданах. Этот жест, как подчеркнули в министерстве, символизирует давнюю дружбу и тесные узы, связывающие наши страны и народы.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что новый газовый контракт с РФ будет заключён до конца октября. Он уверен, что такой договор укрепит энергетическую безопасность страны.