Россия в очередной раз доказала отсутствие химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ) на вооружении своей армии. Об этом на 110-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге сообщил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

«Российская Федерация вновь подтверждает, что ХСББ не стоят на вооружении вооружённых сил РФ. Их использование не предусматривается национальными тактическими задачами при ведении боевых действий», — заявил Тарабрин.

Тарабрин также отметил, что аналогичные виды вооружений имеются в арсеналах государств НАТО. В качестве примера он привёл дымовые, зажигательные и газовые гранаты американского производства. Постпред уточнил, что подобные разработки велись также в Великобритании, Франции, Германии и на Украине.

Ранее Владимир Тарабрин заявил, что Россия продолжает зафиксировать применение Киевом химического оружия и наличие сетей лабораторий для его производства на территории Украины. РФ также готова предоставить экспертам ОЗХО контрольные пробы и другие материалы