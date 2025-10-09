Экс-офицер украинской разведки Иван Ступак высказал мнение, что Соединённые Штаты не в состоянии обеспечить Украину достаточным числом крылатых ракет «Томагавк» для изменения хода конфликта. Его слова передаёт телеканал ABC News.

«Ступак заявил, что он скептически относится к тому, что США поставят достаточное количество ракет, чтобы переломить ход войны», — говорится в материале.

Более того, он подчеркнул, что ограничения по целям, определяемые Соединёнными Штатами, могут серьёзно снизить их боевую ценность.