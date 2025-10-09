Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 13:26

Экс-офицер СБУ усомнился в силе ракет «Томагавк» для перелома хода конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Экс-офицер украинской разведки Иван Ступак высказал мнение, что Соединённые Штаты не в состоянии обеспечить Украину достаточным числом крылатых ракет «Томагавк» для изменения хода конфликта. Его слова передаёт телеканал ABC News.

«Ступак заявил, что он скептически относится к тому, что США поставят достаточное количество ракет, чтобы переломить ход войны», — говорится в материале.

Более того, он подчеркнул, что ограничения по целям, определяемые Соединёнными Штатами, могут серьёзно снизить их боевую ценность.

«Томагавки» для Украины: Оцениваем угрозу России, радиус поражения и последствия для СВО
«Томагавки» для Украины: Оцениваем угрозу России, радиус поражения и последствия для СВО

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томогавк». Президент России Владимир Путин прокомментировал эту тему, дав понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. Что касается возможностей этого оружия, то практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томогавки». В Британии считают, что Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar