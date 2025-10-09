Экс-офицер СБУ усомнился в силе ракет «Томагавк» для перелома хода конфликта
Экс-офицер украинской разведки Иван Ступак высказал мнение, что Соединённые Штаты не в состоянии обеспечить Украину достаточным числом крылатых ракет «Томагавк» для изменения хода конфликта. Его слова передаёт телеканал ABC News.
«Ступак заявил, что он скептически относится к тому, что США поставят достаточное количество ракет, чтобы переломить ход войны», — говорится в материале.
Более того, он подчеркнул, что ограничения по целям, определяемые Соединёнными Штатами, могут серьёзно снизить их боевую ценность.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томогавк». Президент России Владимир Путин прокомментировал эту тему, дав понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. Что касается возможностей этого оружия, то практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томогавки». В Британии считают, что Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.
