Экс-спикера горсовета Липецка Афанасьева отправили в СИЗО за мошенничество

Правобережный районный суд Липецка заключил под стражу двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. О данном решении проинформировала пресс-служба региональной судебной системы.

Согласно материалам следствия, один из обвиняемых получил от своего сообщника конфиденциальные данные о планируемой налоговой проверке в отношении крупной бизнес-структуры. Подозреваемые предложили генеральному директору компании решить вопрос со снижением налоговой недоимки за вознаграждение в размере 20 миллионов рублей. После перечисления указанной суммы фигуранты использовали полученные денежные средства по собственному усмотрению.

«Правобережным районным судом г. Липецка рассмотрены материалы об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошеннические действия в особо крупном размере). <…> Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Оба подозреваемых будут находиться в следственном изоляторе в течение последующих двух месяцев. По данным региональных СМИ, одним из задержанных является бывший спикер городского совета Липецка Александр Афанасьев, другим — экс военный комиссар Олег Кузнецов.

