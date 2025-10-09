Зумеры под прицелом: В России прогнозируют повышение пенсионного возраста

Российские власти не собираются отменять пенсионную систему, но намерены повысить возраст выхода на пенсию. Такое мнение высказала экономист, доктор экономических наук и член комитета по вопросам образования и социальной политики при Торгово-промышленной палате России Инна Литвиненко в интервью изданию «Постньюс».

Она отметила, что отказ от действующей государственной модели возможен исключительно при фантастическом развитии экономики нашей страны. Поэтому действующая система выплат пенсий останется актуальной и тогда, когда поколение зумеров начнёт задумываться о заслуженном отдыхе.

По словам эксперта, благодаря развитию цифровых технологий и медицины молодое поколение сможет дольше оставаться работоспособным и вести активный образ жизни. Это, скорее всего, повлечёт за собой увеличение пенсионного возраста для будущих поколений.

Ранее Life.ru сообщал, что страховая пенсия россиян превысит 27 тысяч рублей при средней зарплате в 2026 году. Средняя зарплата в 2025 году прогнозируется на уровне 105–110 тысяч рублей, что позволит сформировать от 117 до 164 ИПК при стаже от 25 до 35 лет.