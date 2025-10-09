Огонь охватил крышу строящейся высотки в Уфе

В Уфе в строящемся жилом доме в микрорайоне Затон произошло возгорание кровли. Соответствующую информацию распространила пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии.

В Уфе загорелась крыша строящегося дома. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

Инцидент случился вечером на улице Майора Доставалова. По некоторым данным, сначала раздался громкий хлопок, который люди приняли за удар беспилотника. Позже выяснилось, что причиной происшествия стал взрыв газового баллона на верхнем этаже строящегося объекта.

В МЧС отметили, что пламя, распространившееся на 100 квадратных метров, уже потушено. Для этого привлекли 26 специалистов и восемь единиц техники. На место происшествия также выехала передвижная лаборатория химико-радиометрического центра для оценки обстановки и проведения замеров вредных веществ в атмосфере. Причину и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

