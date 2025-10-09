Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 18:15

Учёные выяснили, как привычка мастурбировать меняется с возрастом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DMITRII SIMAKOV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DMITRII SIMAKOV

Норвежские учёные выявили существенные различия в возрастной динамике мастурбации между мужчинами и женщинами. Результаты масштабного исследования представили специалисты из Университета Осло.

В рамках национального проекта Young in Norway проводилось наблюдение за сексуальными привычками жителей страны на протяжении трёх десятилетий. В исследовании приняли участие 2 562 человека в возрасте от 19 до 50 лет, каждый из которых заполнил не менее двух анкет из трёх возможных. Учёные анализировали частоту мастурбации и её взаимосвязь с различными социально-психологическими факторами, включая образование, религиозность и семейное положение.

Специалисты установили, что у женщин сексуальная активность постепенно возрастала с 19 лет и достигала пика к 31 году, после чего начинала снижаться. У мужчин показатели оставались стабильно высокими на протяжении всего наблюдаемого периода. После статистической корректировки исследователи пришли к выводу, что мастурбация представляет собой самостоятельную форму сексуального самовыражения, не связанную напрямую с наличием или отсутствием полового партнёра.

Учёные также отметили дополнительные закономерности, включая более выраженную зависимость частоты мастурбации от брачного статуса у мужчин по сравнению с женщинами. Участники без детей демонстрировали более значительные возрастные изменения — их активность возрастала к 30 годам, а затем резко снижалась. Авторы работы подчеркнули, что полученные данные позволяют лучше понять формирование сексуальных привычек на протяжении жизни.

Почему танатофилы ищут секс на похоронах и чем они отличаются от некрофилов: разбор психолога
Почему танатофилы ищут секс на похоронах и чем они отличаются от некрофилов: разбор психолога

Ранее сообщалось, что зумеры проявляют меньший интерес к сексу по трём основным причинам. В частности, первое — одиночество становится осознанным выбором, символом свободы и силы.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • норвегия
  • Секс
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar