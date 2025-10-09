Учёные выяснили, как привычка мастурбировать меняется с возрастом

Норвежские учёные выявили существенные различия в возрастной динамике мастурбации между мужчинами и женщинами. Результаты масштабного исследования представили специалисты из Университета Осло.

В рамках национального проекта Young in Norway проводилось наблюдение за сексуальными привычками жителей страны на протяжении трёх десятилетий. В исследовании приняли участие 2 562 человека в возрасте от 19 до 50 лет, каждый из которых заполнил не менее двух анкет из трёх возможных. Учёные анализировали частоту мастурбации и её взаимосвязь с различными социально-психологическими факторами, включая образование, религиозность и семейное положение.

Специалисты установили, что у женщин сексуальная активность постепенно возрастала с 19 лет и достигала пика к 31 году, после чего начинала снижаться. У мужчин показатели оставались стабильно высокими на протяжении всего наблюдаемого периода. После статистической корректировки исследователи пришли к выводу, что мастурбация представляет собой самостоятельную форму сексуального самовыражения, не связанную напрямую с наличием или отсутствием полового партнёра.

Учёные также отметили дополнительные закономерности, включая более выраженную зависимость частоты мастурбации от брачного статуса у мужчин по сравнению с женщинами. Участники без детей демонстрировали более значительные возрастные изменения — их активность возрастала к 30 годам, а затем резко снижалась. Авторы работы подчеркнули, что полученные данные позволяют лучше понять формирование сексуальных привычек на протяжении жизни.

Ранее сообщалось, что зумеры проявляют меньший интерес к сексу по трём основным причинам. В частности, первое — одиночество становится осознанным выбором, символом свободы и силы.