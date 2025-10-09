Валдайский форум
9 октября, 18:08

Зима уже близко: Синоптик назвал дату первого снега в Москве

Первый снег москвичи могут увидеть совсем скоро — уже 14-15 октября темпетура воздуха окажется в пределах 5-7 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Интересно, что этот период совпадает с праздником Покров, а также со средней датой выпадения первого снега в XXI веке – 16 октября.

«Во вторник – среду, когда днём температура воздуха окажется в пределах +5…+7°, среди капель дождя в столичном регионе появятся и первые снежинки», —написал Леус в своём телеграм-канале.

Специалист добавил, снежный покров в начале октября не сформируется.

Синоптик раскрыл, когда в Москву нагрянут заморозки
Напомним, что уже почти 60% территории России уже покрыто снегом. При этом, мощность снежного покрова варьируется: в Якутии она достигает существенных 13–18 сантиметров, а на Таймыре фиксируется от 14 до 16 см.

Полина Никифорова
