Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 11:56

Синоптик раскрыл, когда в Москву нагрянут заморозки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве в ближайшее воскресенье ожидается существенное снижение дневной температуры — с +10…+13 °С до +6…+8 °С. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Тёплая погода с туманами будет продолжаться до пятницы. А в пятницу произойдёт смыкание двух фронтальных зон с северо-запада и юго-востока. Это приведёт к тому, что у нас начнутся дожди», — подчеркнул синоптик в беседе с RT.

По словам эксперта, благодаря осадкам туманы, которые присутствуют до четверга, прекратятся, а в пятницу и субботу ожидаются дожди. Минусовая температура в столице не наступит примерно ещё неделю из-за облачного покрова. Заморозки могут вернуться в середине октября в утренние часы.

Потепление или холода? Синоптики дали противоречивые прогнозы на предстоящую зиму в РФ
Потепление или холода? Синоптики дали противоречивые прогнозы на предстоящую зиму в РФ

А ранее Life.ru писал, в какие регионы России придёт сезон затяжных дождей в октябре. По словам специалиста, особенно ясной погоды пока что ждать не приходится, поскольку всё будет определяться атлантическими циклонами. Также россиянам рассказали, когда в Москве выпадет первый снег.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar