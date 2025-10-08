Синоптик раскрыл, когда в Москву нагрянут заморозки

В Москве в ближайшее воскресенье ожидается существенное снижение дневной температуры — с +10…+13 °С до +6…+8 °С. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Тёплая погода с туманами будет продолжаться до пятницы. А в пятницу произойдёт смыкание двух фронтальных зон с северо-запада и юго-востока. Это приведёт к тому, что у нас начнутся дожди», — подчеркнул синоптик в беседе с RT.

По словам эксперта, благодаря осадкам туманы, которые присутствуют до четверга, прекратятся, а в пятницу и субботу ожидаются дожди. Минусовая температура в столице не наступит примерно ещё неделю из-за облачного покрова. Заморозки могут вернуться в середине октября в утренние часы.

