Военный корреспондент Александр Коц, чьи слова приводит kp.ru, утверждает, что цель Киева — организовать блэкаут в Белгороде и окрестностях города. Таким образом киевский режим планирует добиться более выгодных условий на переговорах.

«Судя по системности ударов, Киев в первую очередь хочет устроить блэкаут в городе и его окрестностях. А это полмиллиона человек. <...> Помимо дрон-террора в приграничье, противник поставил цель «выключить свет», включая и те мощности, с помощью которых можно перекинуть Белгороду энергию из соседних областей», — рассказал военкор.

По мнению корреспондента, данными действиями Украина хочет добиться «воздушного перемирия».

Напомним, ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский пригрозил Курской и Белгородской областям отключениями электроэнергии в случае продолжения атак на энергосистему Украины. Бывший комик отметил, что имеющееся у ВСУ оружие способно поражать цели в областях. Киев ставит своей целью организацию масштабного отключения электричества в Белгороде и прилегающих территориях, где проживает около полумиллиона человек.