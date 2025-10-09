Валдайский форум
9 октября, 19:42

«Сумасшедшие»: Филиппо счёл безумными заявления Зеленского о ракетах Tomahawk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

С резкой критикой заявлений главаря киевского режима Владимира Зеленского о возможной передаче Украине ракет Tomahawk в обмен на выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Своё мнение он выразил в социальной сети Х.

«Они просто сумасшедшие», — написал Филиппо.

Французский политик призвал мировое комьюнити прекратить оказывать поддержку лидерам, действия которых ведут к эскалации конфликта, и остановить поставки вооружения на территорию Украины, назвав их «губительными».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил опасения, что условие, выдвинутое Зеленским для номинации Трампа на Нобелевскую премию мира, может привести к мировой войне. Он назвал заявление бывшего комика абсурдным, отметив, что Нобелевская премия мира потеряла смысл, если ради неё требуют спровоцировать третью мировую войну. Дизен подчеркнул, что премия, задуманная как поощрение усилий по укреплению мира, не должна становиться инструментом для разжигания новых конфликтов.

