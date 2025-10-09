ВМС США используют для ремонта запчасти со списанной техники

Военно-морские силы США используют детали со списанной техники для поддержания боеготовности. Об этом сообщает портал Defense News, ссылаясь на отчёт Счётной палаты США (GAO).

«ВМС США используют запчасти со списанной техники для решения задач технического обслуживания», — отмечается в публикации.

Причиной такой ситуации стали недостатки в системе закупок, из-за которых увеличиваются сроки ремонта и обслуживания. Сообщается, что в случае задержек ВМС поддерживают боеготовность, «приспосабливая детали со своих собственных самолётов и подводных лодок».

По экспертной оценке GAO, подобные меры могут привести к росту затрат на техобслуживание, увеличению рабочей нагрузки и снижению эксплуатационной готовности техники.

