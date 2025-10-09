Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 20:48

Трамп заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны России

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп не верит в угрозу Хельсинки со стороны Российской Федерации. Об этом он заявил во время переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме 9 октября.

«Не думаю, что это случится. Не думаю, что он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Life.ru) это сделает. Думаю, шансы на это очень-очень малы», — сказал хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о возможности военного конфликта Хельсинки и Москвы.

При этом Трамп подчеркнул, что в случае гипотетического нападения на Финляндию со стороны России Вашингтон будет готов прийти на помощь Хельсинки.

В четверг, 9 октября, в Белом доме проходит двусторонняя встреча Дональда Трампа и Александра Стубба. Американский президент лично встретил своего коллегу из Финляндии при выходе из автомобиля. Они обменялись рукопожатиями и небольшими репликами, после чего направились в здание американской администрации, игнорируя вопросы журналистов.

Виталий Приходько
