Просто смехотворно: В Финляндии усомнились, что Россия не ответит на передачу «Томагавков»

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил об опасных последствиях возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он написал об этом в своей публикации в социальной сети X.

«Ракеты Tomahawk могут быть в ядерном исполнении, а мы хотим передать их Украине. Мысль о том, что Россия не примет никаких ответных мер, — просто смехотворна», — считает Мема.