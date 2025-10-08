Валдайский форум
8 октября, 17:13

Просто смехотворно: В Финляндии усомнились, что Россия не ответит на передачу «Томагавков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mrivserg

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил об опасных последствиях возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он написал об этом в своей публикации в социальной сети X.

«Ракеты Tomahawk могут быть в ядерном исполнении, а мы хотим передать их Украине. Мысль о том, что Россия не примет никаких ответных мер, — просто смехотворна», — считает Мема.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томогавк». Глава России Владимир Путин прокомментировал эту тему, дав понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. Что касается возможностей этого оружия, то практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томогавки». В Британии считают, что Владимир Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.

