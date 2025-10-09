Валдайский форум
В Китае образовалась гигантская пробка из-за «Золотой недели»

На автотрассе Пекин–Гонконг–Макао образовалась гигантская пробка. На кадрах видно непрерывное движение машин, растянувшихся на десятки километров. Причина — завершение «Золотой недели», восьмидневных каникул, приуроченных ко Дню образования КНР.

Пробка в Китае. Видео © X / Cyrus

Во время праздника жители страны массово отправлялись в поездки, что вызвало невероятное скопление автомобилей на магистралях при возвращении домой. В некоторых участках движение практически остановилось, а водители проводят в пробке более суток, превращая скоростные дороги в неподвижные потоки машин.

А ранее на границе России с Казахстаном образовалась многокилометровая очередь из тысяч грузовиков. Казахстанские инспекторы значительно усилили меры контроля и теперь проверяют фуры на предмет попадания под международные ограничения. Большинство товаров везут из Китая, а народ там праздновал День образования КНР и Праздник середины осени. В это время все КПП на границе с Казахстаном закрываются, что усугубляет заторы и отодвигает сроки транзита на неопределённый период.

