Цифровой суд: Священник Бобров рассказал, какие тайны лучше не доверять ИИ

В Русской православной церкви официального запрета на использование искусственного интеллекта и нейросетей нет. Православие всегда подходило к новым технологиям с разумной осторожностью, но не с категорическим отрицанием. Об этом Life.ru рассказал священник Русской православной церкви Давид Бобров.

Церковь оценивает не саму технологию, а то, как человек её использует. ИИ — это инструмент, как молоток или компьютер. Молотком можно построить храм, а можно разбить витрину. Так и с нейросетями: они могут помогать в образовании, медицине, творчестве, но могут служить и для обмана, клеветы, создания ложной информации. Давид Бобров Священник Русской православной церкви

Основной принцип православного отношения к любым технологиям — не заменяют ли они живые человеческие отношения и молитву. ИИ может написать текст, но не может искренне помолиться. Может дать совет, но не может по-настоящему выслушать и утешить. Может имитировать понимание, но не способен на любовь и сочувствие.

«Использовать ИИ для работы, учёбы, творчества — нормально. Но если человек начинает предпочитать общение с машиной живому человеку, заменяет молитву разговорами с ботом или доверяет ИИ решение духовных вопросов — это уже проблема. Не техническая, а духовная», — считает священник.

Пользуйтесь нейросетями разумно и с пониманием их ограниченности, добавляет собеседник Life.ru. Они могут быть полезным подспорьем, но никогда — заменой человеческой души, веры и любви. И помните: любая технология должна служить человеку, а не порабощать его. Если ИИ помогает вам стать лучше, добрее, мудрее — используйте. Если отдаляет от Бога и людей — откажитесь. Главное — сохранить в себе образ Божий, который никакая машина повторить не сможет.

