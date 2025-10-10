В МВД перечислили пять основных схем мошенничества с доставкой еды

Министерство внутренних дел России выявило пять основных способов обмана, используемых злоумышленниками при доставке еды с целью хищения средств у граждан. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на материалы ведомства.

Первая схема базируется на использовании поддельных веб-сайтов и мобильных приложений, которые имитируют популярные сервисы доставки еды. Как только пользователь вводит данные своей банковской карты или учётные данные для входа, эта информация моментально становится доступной мошенникам.

Вторая схема связана с ложными заявлениями об ошибках при оплате и последующим возврате средств за заказ. В этом случае злоумышленники уведомляют жертву об «ошибочном» платеже за доставку еды и предлагают вернуть деньги, но для этого требуют предоставить данные банковской карты или коды подтверждения из SMS-сообщений.

Третья распространённая схема предполагает подмену блюд или доставку пустых посылок. Мошенники выдают себя за курьеров и действительно доставляют заказы, но либо привозят неполный комплект, либо полностью заменяют заказанные блюда, а затем требуют дополнительную плату за «услугу».

В пятёрку наиболее распространённых мошеннических схем также входят фишинговые ссылки, рассылаемые в SMS-сообщениях или мессенджерах, ведущие на поддельные страницы для отслеживания заказа или получения «скидки», где пользователям предлагается ввести данные банковской карты. Также популярной у злоумышленников остаётся схема, связанная с несуществующими акциями и бонусами, когда покупателям обещают невероятно выгодные скидки или бонусы с целью привлечения на фишинговый сайт.

Кроме того, как сообщили в МВД, телефонные мошенники начали обманывать российских пенсионеров, выдавая себя за сотрудников поликлиник. Злоумышленники звонят пенсионерам и требуют заполнить анкету для повторной сдачи анализов. Затем к жертвам якобы обращаются «силовики», обвиняющие их в финансировании запрещённых организаций. После этого мошенники предлагают перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».