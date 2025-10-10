Россия укрепила позиции на китайском рынке сельхозпродукции, заняв место Канады, которая утратила лидерство после торгового конфликта с Пекином. Об этом сообщило китайское издание 360kuai, отметив, что президент РФ Владимир Путин остался доволен тем, что близкий союзник США оказался в проигрыше.

Причиной перемен стали тарифы, введённые Оттавой в конце 2024 года. Канада установила пошлины от 25 до 100 процентов на электромобили, сталь и алюминий из Китая. Пекин ответил зеркальными мерами, ограничив закупки канадских товаров, включая сельхозпродукцию. В итоге экспорт Канады резко сократился, а особенно сильно пострадал рынок гороха: доля упала с 95 до 44 процентов.

Российские компании быстро заняли освободившуюся нишу, доведя объём поставок до примерно половины рынка. Москва извлекла выгоду из просчётов Оттавы, а Россия усилила влияние в сфере продовольственных поставок.

Ранее стало известно, что администрация США планирует запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию. Инициатива обусловлена критикой со стороны американских перевозчиков, которые указывают на неравные условия конкуренции, поскольку Вашингтон запрещает применение аналогичных маршрутов для американских авиакомпаний.