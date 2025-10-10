Дуров в день рождения предрёк мрачное будущее интернета

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому сегодня исполняется 41 год, заявил, что не намерен праздновать свой день рождения, поскольку считает, что у нынешнего поколения осталось мало времени для спасения «свободного интернета». Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

По мнению Дурова, то, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля. Он привёл в пример введение цифровых удостоверений личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и сканирование личных сообщений в Европейском союзе.

Предприниматель подчеркнул, что его поколение «рискует остаться в истории последним, кто имел свободы — и позволил их отнять». Он также добавил, что поколению внушили ложь, заставив поверить, будто величайшая борьба заключается в разрушении наследия предков: традиций, приватности, суверенитета, свободного рынка и свободы слова.

«Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — заключил Дуров.

