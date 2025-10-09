Валдайский форум
«Надо»: Дуров объяснил, зачем залез в водоём нацпарка Казахстана

Дуров вытащил прут со дна озера в Казахстане. Обложка © Telegram / Код Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал разъяснения относительно инцидента с его купанием на Кольсайских озёрах. Глава Telegram пояснил, что во время пребывания там он обнаружил и извлёк из вод горного озера в Казахстане металлический прут.

Дуров вытащил прут со дна озера в Казахстане. Видео © Telegram / Код Дурова

На кадрах видно, как предприниматель выходит из воды, держа в руках тёмный предмет, оказавшийся прутом. Дуров поспешил заверить, что нырнул в воду, дабы очистить водоём от мусора, который обнаружил на дне. В целом, в его планы не входило купаться в запрещённом для этого месте.

«Надо озеро очищать», — сказал он.

Стало известно, что кого накажут за купание в нацпарке Казахстана. Спойлер: не Дурова
Напомним, Павел Дуров приехал в Казахстан, посетил школу IQanat High School, где пообщался со студентами. Позже появилось видео, где он полуобнажённый выход из озера, где купание находится под строгим запретом и может грозить денежным штрафом в размере 39 320 тенге — примерно 5,9 тысячи рублей.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

