«Надо»: Дуров объяснил, зачем залез в водоём нацпарка Казахстана

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал разъяснения относительно инцидента с его купанием на Кольсайских озёрах. Глава Telegram пояснил, что во время пребывания там он обнаружил и извлёк из вод горного озера в Казахстане металлический прут.

Дуров вытащил прут со дна озера в Казахстане. Видео © Telegram / Код Дурова

На кадрах видно, как предприниматель выходит из воды, держа в руках тёмный предмет, оказавшийся прутом. Дуров поспешил заверить, что нырнул в воду, дабы очистить водоём от мусора, который обнаружил на дне. В целом, в его планы не входило купаться в запрещённом для этого месте.

«Надо озеро очищать», — сказал он.