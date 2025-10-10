США разместят на Ближнем Востоке 200 солдат для контроля за ситуацией в Газе

Для «контроля» за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа США разместят на Ближнем Востоке 200 военнослужащих. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников.

Как заявил адмирал Брэд Купер, американские военные будут заниматься наблюдением, мониторингом и пресечением нарушений. Уточняется, что в состав группы войдут солдаты Египта, Катара, Турции, а также, возможно, ОАЭ.

Ранее израильские военные нанесли удар по группе палестинских радикалов в северной части сектора Газа. В Армии обороны Израиля утверждают, что они представляли угрозу для войск ЦАХАЛ. В ХАМАС, со своей стороны, обвинили израильских военных в авиаударе по дому, расположенному в городе Газа. Согласно данным палестинского движения, жертвами этой атаки стали 70 человек.