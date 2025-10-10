Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 00:24

США разместят на Ближнем Востоке 200 солдат для контроля за ситуацией в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Для «контроля» за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа США разместят на Ближнем Востоке 200 военнослужащих. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников.

Как заявил адмирал Брэд Купер, американские военные будут заниматься наблюдением, мониторингом и пресечением нарушений. Уточняется, что в состав группы войдут солдаты Египта, Катара, Турции, а также, возможно, ОАЭ.

Израиль утвердил сделку с ХАМАС по освобождению заложников
Израиль утвердил сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Ранее израильские военные нанесли удар по группе палестинских радикалов в северной части сектора Газа. В Армии обороны Израиля утверждают, что они представляли угрозу для войск ЦАХАЛ. В ХАМАС, со своей стороны, обвинили израильских военных в авиаударе по дому, расположенному в городе Газа. Согласно данным палестинского движения, жертвами этой атаки стали 70 человек.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar