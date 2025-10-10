Центр «Сорок Сороков» призвал обязать детсады закупать игрушки для детей с ОВЗ

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность обязывать образовательные учреждения обеспечивать наличие адаптированных игрушек для детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению общественников, отсутствие адаптированных игрушек приводит к изоляции детей с ОВЗ: они не могут полноценно участвовать в групповых играх, что тормозит их социализацию, эмоциональное развитие и даже когнитивный рост. Текст заявления оказался в распоряжении Life.ru.

«В современном обществе образование, доступное детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) становится настоящей необходимостью, чтобы каждый ребёнок, независимо от своих особенностей, мог полноценно развиваться. Однако на практике часто возникают ситуации, когда дети с ОВЗ остаются в стороне от игр и развлечений, потому что обычные игрушки просто не подходят для них. Здесь и возникает острая потребность в специальном законе о доступности и адаптивности игрушек, который установит стимулы и обязательства для наличия адаптированных игровых материалов в детских садах, школах и других образовательных учреждениях», — говорится в заявлении

Предлагается не просто рекомендовать, а законодательно закрепить обязанность детских садов и школ иметь в своем арсенале адаптированные игровые материалы. В качестве конкретной меры рассматривается установление минимальный процент таких игрушек в общем ассортименте — к примеру, не менее 20-30% в каждом детском саду или классе.

Среди возможных вариантов — изделия с увеличенными деталями для слабовидящих, тактильными элементами для незрячих детей, а также упрощенные конструкции для ребят, страдающих от проблем с моторикой. Для реализации этих планов инициаторы предлагают предусмотреть государственные гранты на закупку необходимого оборудования и разработать методические пособия для воспитателей и учителей. По мнению авторов инициативы, такой подход не только решит проблему доступности, но и стимулирует отечественных производителей развивать рынок адаптированных игровых материалов.

«Отсутствие адаптированных игрушек приводит к изоляции детей с ОВЗ: они не могут полноценно участвовать в групповых играх, что тормозит их социализацию, эмоциональное развитие и даже когнитивный рост. Исследования показывают, что адаптированные игрушки помогают детям лучше адаптироваться, развивать навыки и чувствовать себя частью коллектива. Без государственного регулирования эта проблема остаётся на уровне энтузиазма отдельных школ или родителей, что несправедливо и неэффективно. Закон же создаст системный подход, где адаптивность станет нормой, а не исключением, способствуя формированию более здоровому обществу в целом», — продолжили в «Сорок Сороков».

В правозащитном центре признают, что могут возникнуть вопросы о финансовой нагрузке на бюджет и недостатке производителей. Однако они подчеркивают, что предлагаемые гранты и субсидии позволят перераспределить расходы, а налоговые льготы станут стимулом для развития нового сегмента промышленности.

Авторы инициативы отмечают, что принятие такого закона отвечает интересам семей детей с ОВЗ, общественных организаций, защищающих права инвалидов, а также школ и детских садов, которые получат инструменты для более качественной работы. Вовлекая их в обсуждение и реализацию, закон станет не бюрократической бумагой, а реальным шагом к равенству.

