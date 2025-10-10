Артисты РФ удостоились личной благодарности Ким Чен Ына на концерте в Пхеньяне
Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично поблагодарил российских деятелей искусства после их концерта в Пхеньяне, на котором он присутствовал. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын посетил концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне. Фото © ЦТАК
В театре «Мансудэ» с концертом в честь 80-летия Трудовой партии Кореи выступили российские артисты: популярные певцы, Русский народный хор имени Пятницкого, балет Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России.
«Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт российских деятелей искусства», — говорится в заявлении ЦТАК.
Российским артистам также вручили цветочную корзину от имени Ким Чен Ына.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Пхеньяне, поблагодарил Северную Корею за поддержку российской спецоперации на Украине. Политик выразил признательность КНДР за непоколебимую поддержку проводимой СВО. Он также отметил, что российские военнослужащие совместно с корейскими товарищами освобождали Курскую область, и подчеркнул, что этот героический поступок будет навечно запечатлён в памяти.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.