Заявления о якобы шпионской деятельности граждан Венгрии в Брюсселе не соответствуют действительности, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. В соцсети X он назвал подобные сообщения клеветой, организованной зарубежными спецслужбами.

Ранее представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари сообщил, что ЕК сформирует внутреннюю группу для расследования информации о предполагаемом шпионаже венгерских спецслужб в отношении представителей институтов ЕС. Поводом для этого послужила публикация венгерского оппозиционного СМИ Direkt36, в которой утверждалось о «разоблачении секретной шпионской сети» венгерских властей.

«Обвинение, опубликованное сегодня Direkt36 — не что иное, как клеветническая кампания против Венгрии, организованная иностранными разведками при участии (в том числе) венгерского журналиста. <...> Они не могут смириться с тем, что Венгрия выступает за мир, поэтому ни перед чем не остановятся, чтобы втянуть нас в войну», — говорится в публикации Ковача.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз, чтобы обойти блокирующую позицию Венгрии. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, со своей стороны, заявил, что Будапешт не обязан поддерживать вступление киевского режима в ЕС. По его словам, Украина не сможет заставить Венгрию изменить свою позицию при помощи шантажа. Также он сообщил, что спецслужбы Украины при поддержке Европейского Союза ведут активную деятельность на территории Венгрии, пытаясь повлиять на политику страны, и обе силы заинтересованы в смене власти в Венгрии.