Около 12 тысяч переселенцев в Курской области получили жилищные сертификаты

В Курской области выдали почти 12 тысяч жилищных сертификатов на 74 млрд рублей пострадавшим от обстрелов. Об этом газете «Известия» сообщили в областном Минстрое.

Большинство сертификатов было выдано за последние два года: 6,2 тыс. в 2024-м и 5,3 тыс. в 2023-м. Средний размер компенсации для потерявших жильё составляет 6 млн рублей и зависит от площади утраченной недвижимости. Полученный сертификат можно использовать для покупки жилья в любом регионе России, включая Курскую область.

Приоритет на получение жилищных сертификатов отдан льготным категориям, в частности, семьям с несовершеннолетними детьми и участниками СВО. Однако, несмотря на оказываемую поддержку, десятки тысяч жителей региона всё ещё остаются без крова. По информации комитета региональной безопасности Курской области, для временного проживания действуют 53 пункта ПВР, в которых размещены более 4500 человек. Ещё 38 пунктов находятся в резерве. Среди проживающих в пунктах временного размещения — 977 человек, эвакуированных в 2022 году из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

На территории региона сохраняется режим контртеррористической операции (КТО). В рамках действующих мер поддержки вынужденные переселенцы с февраля текущего года имеют право на ежемесячную выплату в размере 65 тыс. рублей, которая будет производиться до отмены режима КТО. Также предусмотрены единовременные компенсации: за частичную утрату имущества первой необходимости — 78,3 тыс. рублей, за полную — 156,7 тыс. рублей. За вред здоровью выплачивается 313 тыс. рублей (лёгкий вред) и 627 тыс. рублей (средний или тяжкий вред). При гибели или смерти человека семье выделяется 1,5 млн рублей. Дополнительно компенсируются расходы на аренду жилья в размере от 20 до 40 тыс. рублей ежемесячно.

Куряне, чьи дома расположены вне приграничной зоны и подверглись атакам со стороны ВСУ, получат по 195 тысяч рублей. Эта мера распространяется на тех жителей региона, которые уже получили федеральную выплату по 150 тысяч рублей в связи с утратой имущества. Полученные средства позволят жителям Курской области частично компенсировать утраченное и восстановить свои дома после завершения ремонтных работ.