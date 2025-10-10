Валдайский форум
10 октября, 02:24

Сенат США одобрил военный бюджет на 2026 год в размере $925 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky-photographer

В Конгрессе США одобрили расходы на 2026 финансовый год на сумму $925 млрд. Часть средств — $500 млн — направят на поддержку Украины в рамках Инициативы по оказанию содействия в сфере безопасности (USAI).

Документ получил одобрение 77 сенаторов, 20 выступили против, при этом минимальное число голосов для принятия составляло 60. USAI, продлённая до конца 2028 года, подразумевает закупки у производителей вооружений по контрактам Пентагона, а не передачу техники из американских запасов.

Финальный вариант законопроекта будет доработан в совместной комиссии представителей обеих палат Конгресса, после чего документ направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, ранее Палата представителей США одобрила военные расходы на следующий финансовый год, сумма которых превысила 890 миллиардов долларов. В пакете предусмотрено 400 миллионов долларов на поддержку Вооружённых сил Украины. Закон включает требование информировать Конгресс о возможной приостановке или отмене ранее утверждённой поддержки.

