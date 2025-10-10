Гражданина Таджикистана не пустили в РФ из-за видео о теракте в «Крокусе»

Российские пограничные службы отказали во въезде на территорию РФ гражданину Таджикистана из-за обнаружения в его мобильном телефоне видеоматериалов, оправдывающих теракт в «Крокус Сити Холле». Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на судебные документы.

Согласно материалам дела, гражданин Таджикистана предпринял попытку въезда в Россию через пункт пропуска «Караузек», расположенный на границе с Казахстаном.

В ходе досмотра его мобильного телефона пограничники зафиксировали факты просмотра видеороликов, содержащих критику миграционной политики России, оправдание действий террористов из Таджикистана, совершивших теракт в «Крокус Сити Холл», а также видеозаписей с оправданием террористической деятельности Вооружённых сил Украины. Кроме того, в телефоне были найдены подписки на новостные каналы, распространяющие дезинформацию о деятельности Армии России.

Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области приняло решение о запрете въезда этому человеку в Россию, обосновав это необходимостью обеспечения безопасности государства.

В материалах дела указывается, что мужчина обратился в суд в Астрахани с просьбой отменить данное решение, ссылаясь на то, что в России проживает его дочь, имеющая российское гражданство, и что государство «должно уважать право на частную и семейную жизнь». Суд отклонил его заявление, и решение вступило в законную силу в прошлом месяце.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд признал жителя Новосибирской области Олега Швецова виновным в оправдании теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии суда, находясь в СИЗО, мужчина в разговоре с другими осуждёнными одобрил нападение на концертный зал и открыто заявил о желании совершать подобные преступления и впредь.