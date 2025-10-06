Сибирский зэк мерзко поглумился над убийством 150 человек в «Крокусе» и получил к сроку 12 лет

2-й Восточный окружной военный суд признал жителя Новосибирской области Олега Швецова виновным в оправдании теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии суда, находясь в помещении ФКУ СИЗО‑3 ГУ ФСИН по Новосибирской области, мужчина, руководствующийся мотивом политической ненависти, в разговоре с другими осуждёнными одобрил нападение на концертный зал и открыто заявил о желании совершать подобные преступления и впредь. Суд применил частичное сложение наказаний с предыдущим приговором Советского районного суда города Новосибирска.

«Суд путём частичного сложения наказаний с приговором Советского районного суда города Новосибирска назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев», — сказано в сообщении.