Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 03:23

В Белом доме опровергли отправку 200 военнослужащих в сектор Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла информацию об отправке американских военнослужащих на Ближний Восток для контроля за ситуацией в секторе Газа. Заявление было сделано 10 октября.

Ливитт заявила, что сообщения об отправке 200 военнослужащих в Израиль не соответствуют действительности. Однако, она отметила, что американские военные, которые уже находятся в центральном командовании, будут следить за соблюдением мирного соглашения в Израиле и сотрудничать с другими международными силами на местах.

«Для ясности: до 200 американских военнослужащих, которые уже находятся в центральном командовании, получат задание следить за соблюдением мирного соглашения в Израиле и будут сотрудничать с другими международными силами на местах», — написала Ливитт в социальной сети X.

Массированный удар ВС РФ по военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве
Массированный удар ВС РФ по военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве

Ранее сообщалось, что сенат Соединённых Штатов Америки одобрил военный бюджет на 2026 финансовый год в размере 925 миллиардов долларов. Из этой суммы 500 миллионов долларов планируется выделить на поддержку Украины в рамках Инициативы по оказанию содействия в сфере безопасности (USAI). Данную инициативу продлили до конца 2028 года. Она подразумевает не передачу техники из американских запасов, а закупки у производителей вооружений по контрактам Пентагона. Итоговый вариант законопроекта будет доработан, после чего направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar