10 октября, 04:06

В Новосибирске задержали пьяного водителя, который сбил людей на остановке

Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

19-летний водитель, сбивший людей на остановке в Новосибирске, был задержан полицией. Отмечается, что виновник ДТП не имел водительских прав. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Следователем МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по пунктам. «а», «в» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан вблизи остановки «Октябрьский универмаг». В результате инцидента пострадали шесть человек. По информации регионального Минздрава, один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Предварительно установлено, что автомобиль использовался для каршеринга.

Ранее во время семейного отдыха в Мексике двухлетний мальчик попал в жуткую аварию. Грузовик протаранил автомобиль, управляемый матерью ребёнка. В результате инцидента голова мальчика буквально отделилась от позвоночника и спинного мозга. Однако врачам удалось помочь ребёнку. Хирургическое вмешательство прошло удачно, подарив ребёнку шанс жить полноценной жизнью.

