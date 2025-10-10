Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 04:44

В Индонезии была объявлена угроза цунами после землетрясения у берегов Филиппин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Protasov AN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Protasov AN

Для провинций Северный Сулавеси и Папуа объявлена угроза цунами после землетрясения у берегов Филиппин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на геофизическую службу страны. Волны могут достигать высоты до одного метра.

«Сообщалось, что некоторые здания были повреждены. Удар был очень сильным», — заявил губернатор Восточного Давао Эдвин Джубахиб телеканалу DZMM.

Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Напомним, ранее у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов. Была объявлена угроза цунами для объектов в радиусе 300 километров от эпицентра. В отдельных прибрежных районах ожидаются волны высотой от 1 до 3 метров. Позже был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,9.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Индонезия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar