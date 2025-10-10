В Индонезии была объявлена угроза цунами после землетрясения у берегов Филиппин

Для провинций Северный Сулавеси и Папуа объявлена угроза цунами после землетрясения у берегов Филиппин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на геофизическую службу страны. Волны могут достигать высоты до одного метра.

«Сообщалось, что некоторые здания были повреждены. Удар был очень сильным», — заявил губернатор Восточного Давао Эдвин Джубахиб телеканалу DZMM.

Напомним, ранее у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов. Была объявлена угроза цунами для объектов в радиусе 300 километров от эпицентра. В отдельных прибрежных районах ожидаются волны высотой от 1 до 3 метров. Позже был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,9.