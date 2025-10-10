Статус иноагента не помешал Земфире* сохранить права на более 170 песен

Певица Земфира*, несмотря на статус иноагента, остаётся правообладателем более 170 песен в России. К такому выводу пришло РИА «Новости», изучив соответствующий реестр.

Земфире* принадлежат 178 композиций. В её авторском портфолио также значатся три саундтрека к кинофильмам и спектаклю, шесть инструментальных пьес и две рекламные песни.

Как пояснила юрист Ирина Остапчук, присвоение статуса иноагента не влечёт за собой изменений в авторских правах. Согласно действующему законодательству, лицо, признанное иноагентом, сохраняет право считаться автором созданных им произведений. С этого года иноагенты могут получать вознаграждения за свою интеллектуальную собственность только на специальный рублёвый счёт. Это касается как продажи прав, так и выдачи лицензий.

«Такой счёт открывается в уполномоченном банке. Согласно приказу ЦБ, таким банком назначен Сбербанк. Соответственно, например, в случае с Земфирой* роялти за использование её песен должны перечисляться на этот специальный счёт. Средства с этого специального счёта иноагент сможет снять только в случае, если с него снимут этот статус», — отмечает эксперт.

Напомним, Земфира* продолжает поддерживать свой статус индивидуального предпринимателя в России и передаёт необходимые данные в налоговую инспекцию. Артистка не ликвидировала ИП в РФ. В частности, 2 сентября в налоговую инспекцию были внесены данные о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. ИП было зарегистрировано в ноябре 2004 года. Основным видом деятельности указана «деятельность творческая, деятельность в сфере искусства и организации развлечений».

