Движение по дамбе Днепрогэс на Украине перекрыто после взрывов

Незадолго до этого он информировал о серии взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Днепрогэс, состоящая из ГЭС-1 и ГЭС-2, является крупнейшей гидроэлектростанцией, находящейся под контролем Украины.

Ранее сообщалось, что массированный удар ВС РФ по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. По данным украинских СМИ, многочисленные взрывы прогремели в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Очевидцы сообщали о полном блэкауте на левом берегу столицы, а также в ряде районов на правом берегу. В Днепропетровске и Кривом Роге также наблюдались перебои с электроснабжением и водоснабжением.