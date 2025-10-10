Движение по дамбе Днепрогэс на Украине перекрыто после взрывов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zoff
В связи со взрывами, произошедшими в Запорожской области, движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС остановлено. Об этом заявил глава администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Иван Федоров. Информация поступила 10 октября.
«На данный момент перекрыт проезд по плотине Днепрогэс», — сообщил Фёдоров.
Незадолго до этого он информировал о серии взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Днепрогэс, состоящая из ГЭС-1 и ГЭС-2, является крупнейшей гидроэлектростанцией, находящейся под контролем Украины.
Ранее сообщалось, что массированный удар ВС РФ по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. По данным украинских СМИ, многочисленные взрывы прогремели в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Очевидцы сообщали о полном блэкауте на левом берегу столицы, а также в ряде районов на правом берегу. В Днепропетровске и Кривом Роге также наблюдались перебои с электроснабжением и водоснабжением.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.