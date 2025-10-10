После начала конфликта на Украине один из западных дипломатов предлагал Грузии вступить в войну с Россией. Об этом телеканалу Imedi сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Посол одной из стран (Запада — прим. Life.ru), который встречается с премьер-министром страны и говорит: «Вы начните (войну — прим. Life.ru), будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну», — сказал он.

По словам мэра, разговор состоялся вскоре после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Тогда пост премьер-министра Грузии занимал Ираклий Гарибашвили. Каладзе подчеркнул, что предложение исходило от представителя одной из западных стран, однако конкретное государство он называть не стал. Политик отметил, что грузинское руководство не поддалось на провокацию и продолжает придерживаться курса на мир и стабильность.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз должен прекратить оказывать давление на Тбилиси и требовать обострения отношений с Россией. По его словам, Брюссель не должен подталкивать страну к эскалации, пережившую уже три войны, и если ЕС стремится оставаться проектом мира, то ему следует отказаться от поддержки экстремистских настроений.