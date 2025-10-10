Валдайский форум
10 октября, 05:45

СФР введёт секретные коды для доступа к информации о пособиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Социальный фонд России утвердил новый порядок защиты персональных данных граждан при получении информации о мерах государственной поддержки. Соответствующий приказ, вступающий в силу с 10 октября 2025 года, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, для доступа к сведениям о пособиях, льготах и пенсионных правах россиянам необходимо будет устанавливать секретный код. Процедура может быть выполнена двумя способами: через личное обращение в любое отделение СФР или дистанционно с использованием портала «Госуслуги».

В приказе Социального фонда России предусмотрено два варианта установки секретного кода, каждый из которых не должен превышать десять символов. Согласно документу, первый вариант предполагает использование пароля из букв русского алфавита и/или арабских цифр, а второй вариант представляет собой комбинацию «вопрос-ответ».

В ведомстве пояснили, что заявитель не может формулировать вопрос самостоятельно — вместо этого ему предлагается выбрать один из пяти предустановленных вариантов. К утверждённым вопросам относятся: девичья фамилия матери, любимое блюдо, кличка домашнего питомца, любимый писатель или номер школы, которую заявитель окончил.

При личном обращении в отделение фонда потребуется предоставить заявление об установке кода, СНИЛС и документ, удостоверяющий личность. В заявлении необходимо указать контактный телефонный номер, с которого будут осуществляться звонки в СФР. При использовании портала «Госуслуги» дополнительно к секретному коду потребуется назвать номер СНИЛС во время телефонного обращения.

Ранее кандидат экономических наук Светлана Сазанова сообщила, что максимальная сумма выплат для россиян, у которых родился первый ребёнок, может составить 2,7 миллиона рублей. Эти средства будут поступать не одним платежом, а распределяться на протяжении полутора лет и включать в себя различные пособия.

