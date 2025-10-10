Силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали девять украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Чёрным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«10 октября т. г. в период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Чёрного моря», — сообщили в военном ведомстве.

В то время как подразделения ПВО отражают воздушные атаки, российские боевые соединения продолжают успешно развивать наступательные операции по всем направлениям фронта, систематически уничтожая выявленные цели противника.

Ранее сообщалось, что Киев столкнулся с блэкаутом после того, как российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Ночью в районе киевской ТЭЦ-6 прогремели многочисленные взрывы, предположительно, с использованием беспилотников «Герань». Левый берег столицы полностью обесточен, проблемы с электричеством затронули и некоторые районы на правом берегу. Мэр города Виталий Кличко охарактеризовал ситуацию как «сложную».