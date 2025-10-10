На Харьковском направлении в районе Волчанска уничтожен расчёт украинских ударных беспилотников, осуществлявший нападения на гражданское население Белгородской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспинутных авиационных комплексов вместе с командиром», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, ликвидированное подразделение специализировалось на проведении атак против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры. В ответ на подобные действия Вооружённых сил Украины российские войска наносят высокоточные удары воздушного, морского и назменого базирования, но исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Накануне сообщалось, что в Шебекинском округе Белгородской области восьмилетняя девочка получила тяжёлые ранения в результате атаки дрона на частный дом в селе Новая Таволжанка. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что у ребёнка диагностированы минно-взрывная и открытая черепно-мозговая травмы, а также осколочные ранения головы. Девочка в критическом состоянии доставлена в больницу.