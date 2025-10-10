Валдайский форум
10 октября, 06:34

«Всё ради Урсулы и Стармера»: На кладбищах Украины готовятся к большому потоку погибших

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

На украинских кладбищах, в том числе в Днепропетровске, заранее готовят большое количество могил в ожидании роста числа погибших. Об этом в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Реальность для Украины, реальность для тех, кого вытащили из дома умирать за ЕС и НАТО. На Днепропетровском могильнике предварительно готовят могилы, готовясь к приёму потока погибших. Всё ради Урсулы и Стармера», — написал он.

Журналист связывает происходящее с последствиями боевых действий на Украине и обвиняет западные страны в вовлечении украинцев в конфликт, отмечая, что население страны сокращается.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины запретили украинским журналистам самостоятельно публиковать информацию о погибших военнослужащих. Даже если сведения являются достоверными, их обнародование запрещено без официального подтверждения. Согласно рекомендациям украинских военных для СМИ, работающих в зоне конфликта, журналистам запрещено публиковать данные об обстрелах или гибели людей без официальных заявлений.

