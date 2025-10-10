Запад в помощь: Жители столицы нашли способ не платить за парковку авто

В столице появилась новая схема обхода оплаты за парковку: автомобилисты меняют российские номера на европейские, чтобы избежать штрафов. Если нарушителей поймают, им грозит крупный штраф и лишение прав. Об этом сообщил SHOT.

Фото © Telegram / SHOT

На парковках Москвы всё чаще замечают автомобили с иностранными номерами. Водители привозят машину с российскими номерами, паркуют её, меняют номера на европейские, чаще всего немецкие, а российские закидывают в салон или багажник. Сотрудники службы АПП не могут оштрафовать или эвакуировать такие машины — их просто нет в базе, куда внесены только номера стран СНГ. Даже ГИБДД не может найти владельца, кроме случаев, когда номера есть в розыске Интерпола.

По оценкам экспертов, нарушители экономят до 140 тысяч рублей в месяц. Ранее автомобилисты использовали копии номеров, а теперь всё чаще приобретают иностранные номера как «сувениры». Такая практика подпадает под статью 12.2 КоАП РФ, предусматривающую штрафы до полумиллиона рублей или лишение прав на год.

Кстати, в России действует запрет на ограждение парковочного места во дворе многоэтажного дома для личного пользования. За такое нарушение предусмотрена ответственность по статье 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка»). Если кадастровая стоимость участка не определена, штрафы для физических лиц составят от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.