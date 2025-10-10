В Люберцах задержали киллера, расстрелявшего директора лицея 23 года назад

В Московской области задержаны подозреваемые в совершении заказного убийства директора лицея, которое оставалось нераскрытым на протяжении 23 лет. Как сообщили в Следственном комитете РФ, речь идёт о киллере и его пособнике, причастных к гибели руководителя образовательного учреждения.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержаны киллер и его пособник в убийстве директора лицея №10 им. Ю.А. Гагарина Вадима Мениса», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанный показал, как убил директора лицея. Видео © Telegram / Следком

Преступление было совершено утром 10 октября 2002 года, когда заслуженный учитель России Вадим Менис был расстрелян на пороге учебного заведения. В ходе нападения также пострадали двое свидетелей — сотрудник лицея, попытавшийся задержать преступника, и ещё один очевидец происшествия. После совершения убийства злоумышленники скрылись на автомобиле.

Следствие установило, что убийство было заказным, а его исполнитель получил за преступление 300 долларов США. Заказчик погиб в ДТП спустя пять месяцев после преступления. Именно это долгое время затрудняло расследование.

Однако ФСБ и МВД удалось собрать достаточную доказательную базу для задержания подозреваемых. Один из фигурантов проживал в Люберцах, другой — на территории ДНР. В ходе следственных действий проведены опознания и очные ставки, в результате которых свидетель уверенно опознал предполагаемого киллера.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обоих задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.