ФСБ задержала жителя Севастополя, подозреваемого в сборе данных о ПВО

В Севастополе сотрудникамми ФСБ задержан 45-летний житель, подозреваемый в госизмене. Его обвиняют в сборе информации о размещении ПВО на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Республике Крым задержан гражданин России и Украины 1980 года рождения по подозрению в совершении государственной измены», — сообщили в ЦОС.

В результате оперативных действий было выявлено, что житель Севастополя, используя Telegram, вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По полученному заданию он осуществлял сбор и передачу информации о расположении средств противовоздушной обороны в Крыму и Севастополе.