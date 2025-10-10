ФСБ задержала жителя Севастополя, подозреваемого в сборе данных о ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr
В Севастополе сотрудникамми ФСБ задержан 45-летний житель, подозреваемый в госизмене. Его обвиняют в сборе информации о размещении ПВО на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности в Республике Крым задержан гражданин России и Украины 1980 года рождения по подозрению в совершении государственной измены», — сообщили в ЦОС.
В результате оперативных действий было выявлено, что житель Севастополя, используя Telegram, вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По полученному заданию он осуществлял сбор и передачу информации о расположении средств противовоздушной обороны в Крыму и Севастополе.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ совместно с МВД, СКР и Росгвардией провела масштабную операцию и задержала 8 человек, включая пятерых взрослых, подозреваемых в подготовке терактов в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также троих несовершеннолетних, планировавших нападение на транспортный объект. При обысках изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, оружие и пропагандистские материалы, связанные с украинскими террористическими структурами.
